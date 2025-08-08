Ibovespa fecha em queda pressionado por Petrobras, mas sobe em semana marcada por resultados corporativos

- BRASKEM PNA subiu 4,41%, após a petroquímica afirmar que iniciou conversa com a Unipar sobre potenciais oportunidades envolvendo ativos da companhia e de subsidiárias. A Braskem disse que não há definição sobre os ativos que poderão fazer parte de uma potencial transação, bem como que não foi acertado nenhum acordo, com exceção de um acordo de confidencialidade. A Unipar confirmou as conversas. UNIPAR PNB, que não faz parte do Ibovespa, saltou 7,61%.

- RUMO ON desabou 9,5%, mesmo após a transportadora ferroviária divulgar lucro líquido de R$333 milhões no segundo trimestre, revertendo resultado negativo de R$1,74 bilhão um ano antes. Em termos ajustados, o lucro líquido teve leve alta de 1,4%, a R$731 milhões. Analistas da XP atualizando suas estimativas para a companhia para incorporar as surpresas mistas no primeiro semestre em yields e custos, reduzindo o preço-alvo de R$28 para R$27, mas reiterando compra.

- AZZAS 2154 ON caiu 7,04%, apesar do lucro líquido recorrente de R$283,7 milhões no segundo trimestre, crescimento de 81,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Analistas do Safra destacaram que a desaceleração nas vendas traz dúvidas quanto à sustentabilidade do crescimento à frente. A dona de marcas como Farm, Schutz e Arezzo também disse não ver impacto material em seu resultado das tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros. O conselho de administração também elegeu Eric Alencar como novo diretor financeiro.

- LOJAS RENNER ON perdeu 7,26%, tendo como pano de fundo o balanço da varejista com Ebitda ajustado de R$891 milhões no segundo trimestre, expansão de 32,9%, com alta de 18,5% da receita líquida de varejo. No conceito de vendas em mesmas lojas, o aumento foi de 17,3%. O Bradesco BBI considerou o resultado forte, mas reiterou recomendação neutra para a ação, destacando que a performance do segundo semestre depende de ventos favoráveis macro ou de iniciativas de nível micro, que acham ser ainda muito cedo para precificar.

- MAGAZINE LUIZA ON recuou 5,12%, após divulgar prejuízo líquido de R$24,4 milhões no segundo trimestre, revertendo lucro de R$23,6 milhões um ano antes, com impacto de despesas não recorrentes e uma provisão realizada após captação de recursos junto à IFC e ao BID Invest. O CEO afirmou que o Magalu vai buscar proteger suas margens de lucro e evitar se lançar em uma estratégia comercial agressiva com oferta de frete grátis quando não identificar margem de contribuição positiva.

- ELETROBRAS ON avançou 3,53%, ainda sob efeito da repercussão positiva do balanço do segundo trimestre, com lucro líquido ajustado de R$1,47 bilhão no segundo trimestre, além do anúncio de distribuição de R$4 bilhões aos acionistas na forma de dividendos intermediários. Na véspera, o CEO da Eletrobras, Ivan Monteiro, reafirmou que a companhia está caminhando para encerrar até o fim deste ano as iniciativas do processo de "turnaround" iniciado com a privatização, em 2022.