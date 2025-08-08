Ibovespa mostra fraqueza na abertura com pressão de Petrobras em mais um dia com foco em balanços

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa mostrava fraqueza nos primeiros negócios nesta sexta-feira, com Petrobras entre as principais pressões, após números do segundo trimestre da estatal frustrarem analistas, assim como o anúncio sobre dividendos, em mais um pregão dominado pela temporada de balanços corporativos no Brasil.

Às 10h11, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, cedia 0,1%, a 136.387,62 pontos.

(Por Paula Arend Laier)