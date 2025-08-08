Impacto macroeconômico de tarifa dos EUA é contido e preocupação é efeito setorial, diz Mello

"A maior preocupação, certamente, é setorial. Alguns setores específicos, que têm alta dependência do seu faturamento para exportações voltadas ao mercado americano, esses podem ter um impacto maior e nós estamos trabalhando em políticas exatamente para mitigar este impacto setorial", acrescentou.

Mello não detalhou quais medidas devem ser anunciadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para socorrer setores afetados pelas tarifas impostas pelos EUA, mas mencionou que o crédito para empresas e setores atingidos será um fator importante do pacote.

O secretário adiantou, ainda, que a ajuda será feita sob medida para cada setor e que o impacto fiscal será o menor possível.

No evento, Mello foi questionado se considera que foi um erro a manutenção da meta de inflação em 3%, e afirmou não considerar um equívoco, mas sim uma escolha de buscar uma meta baixa, tomada também por governos anteriores.

O secretário fez a avaliação de que é importante manter uma inflação baixa de maneira sustentável e por um longo período para facilitar a desindexação da economia. Ele apontou que este debate costuma gerar algum conflito social, pois os diversos setores sempre defendem que o processo desindexatório comece por outro segmento que não o seu, e que uma inflação baixa por mais tempo ajuda nesse processo.

Sobre a política monetária, Mello disse haver sinais de que os impactos dos juros contracionistas estão sendo sentidos na economia antes do que o previsto e disse haver por parte da equipe econômica liderada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma "preocupação legítima" sobre os efeitos da política monetária nos rumos da economia brasileira.