Japão diz que EUA prometeram corrigir sobreposição de tarifas

Eles explicaram que irão alterar um decreto de 31 de julho que inclui uma cláusula de não sobreposição para a União Europeia, mas não para o Japão, e também reembolsarão as taxas cobradas em excesso, disse Akazawa.

Lutnick e Bessent também disseram que Trump reduzirá as tarifas de automóveis de 27,5% para 15% em uma decreto separado, em linha com o acordo comercial firmado entre os dois países no mês passado.

"Francamente, eu não esperava visitar os EUA novamente tão cedo após minha última viagem", disse Akazawa, que viajou a Washington nove vezes desde abril.

O Departamento do Tesouro e o Departamento de Comércio dos EUA não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre as reuniões com Akazawa.

O Japão está entre os oito principais parceiros comerciais dos EUA que chegaram a um acordo comercial.

(Reportagem de Kantaro Komiya, Tim Kelly, Kaori Kaneko e Chang-Ran Kim; reportagem adicional de Kevin Buckland)