Lucro da M. Dias Branco sobe 14% no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A fabricante de alimentos M. Dias Branco divulgou nesta sexta-feira lucro líquido de R$216,4 milhões no segundo trimestre, crescimento de 14% na comparação com o mesmo período do ano passado, com evolução operacional e aumento de receitas, apesar do menor volume de vendas no período.

A companhia observou um aumento de 2,4% no desempenho operacional do segundo trimestre, medido pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), totalizando R$344,9 milhões, conforme relatório de resultados.

A receita líquida da companhia, dona de marcas como Adria, Vitarella e Zabet, também foi 3,6% superior à registrada no mesmo período do ano passado, atingindo R$2,72 bilhões.