Magazine Luiza foca em margem com Selic alta e evita entrar em guerra de frete grátis

SÃO PAULO (Reuters) - O Magazine Luiza vai buscar proteger suas margens de lucro em um ambiente com taxa básica de juros a 15%, e vai evitar se lançar em uma estratégia comercial agressiva com oferta de frete grátis quando não identificar margem de contribuição positiva, afirmou o presidente-executivo da companhia, Frederico Trajano, nesta sexta-feira.

A empresa divulgou na noite da véspera prejuízo líquido de R$24,4 milhões, após lucro de R$23,6 milhões um ano antes. A margem bruta se manteve acima de 30%, mas recuou 0,4 ponto, para 30,5%.

"Nos próximos 12 meses, com Selic a 15%, temos que manter disciplina muito forte em margem", afirmou o executivo em conferência com analistas.