Nasdaq marca pico de fechamento com alta de ações de tecnologia e otimismo com corte de juros

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - As ações dos Estados Unidos fecharam em alta nesta sexta-feira e o índice de tecnologia Nasdaq atingiu um pico de fechamento pelo segundo dia consecutivo, com as ações relacionadas à tecnologia, incluindo a Apple, ganhando em meio ao otimismo sobre as expectativas de cortes de juros este ano.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,78%, para 6.389,75 pontos. O Nasdaq avançou 0,98%, para 21.451,42 pontos. O Dow Jones subiu 0,50%, para 44.188,33 pontos.