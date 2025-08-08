Petrobras busca avançar em vendas diretas de diesel no Centro-Oeste com foco no agro

Segundo ele, as vendas diretas para grandes consumidores não teriam empecilhos regulatórios.

"Com relação à questão do agro, vamos partir para a definição de grande consumidor. Hoje, nós temos, por regulação, a oportunidade de oferecer para grandes consumidores. A gente não pode oferecer para pequenos consumidores. E essa definição é uma definição da ANP", esclareceu ele.

Segundo ele, esse modelo de vendas diretas está em linha com a ideia de agregação de valor, de "monetizar" petróleo nacional e ampliar mercado.

"Isso está completamente associado a você ter preço competitivo, o que a estratégia comercial confere para nós, mas eu também tenho que ter o acesso ao mercado", completou ele.

"Eu preciso melhorar a minha distribuição, eu preciso acessar os clientes de uma forma geral, e nesse sentido é que nós estamos atentos buscando levar no local onde tem o consumo do nosso produto. Com isso nós avançamos efetivamente lá para o Centro-Oeste onde tem o aumento mais significativo do mercado brasileiro...", disse.

O diretor também disse que a companhia busca parcerias com empresas de outros setores, como a Vale, para vendas diretas.