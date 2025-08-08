Petrobras notifica Braskem após ser surpreendida com notícia sobre venda de ativos, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras foi surpreendida por notícias de que a Braskem estaria negociando venda de ativos e oficiou a petroquímica, afirmou nesta sexta-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard.

A Braskem e a Unipar Carbocloro confirmaram mais cedo nesta sexta-feira que estão negociando ativos, um dia após notícias da mídia sobre o tema, que foram negadas por executivos.

A Novonor, antiga Odebrecht, controla a Braskem com 50,1% do capital votante da petroquímica, enquanto a Petrobras detém participação de 47%.