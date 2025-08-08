Petrobras notifica Braskem após ser surpreendida com notícia sobre venda de ativos, diz CEO

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras foi surpreendida por notícias de que a Braskem estaria negociando venda de ativos e oficiou a petroquímica, afirmou nesta sexta-feira a presidente da petroleira, Magda Chambriard.
A Braskem e a Unipar Carbocloro confirmaram mais cedo nesta sexta-feira que estão negociando ativos, um dia após notícias da mídia sobre o tema, que foram negadas por executivos.
A Novonor, antiga Odebrecht, controla a Braskem com 50,1% do capital votante da petroquímica, enquanto a Petrobras detém participação de 47%.
A Braskem afirmou que iniciou conversas com a Unipar sobre potenciais oportunidades envolvendo venda de ativos ou participações societárias da companhia e de suas subsidiárias, enquanto a Unipar afirmou que um acordo de confidencialidade com a concorrente foi assinado em julho.
"Ontem tivemos notícias de que a Braskem estava negociando venda de ativos nos EUA e México, isso foi uma surpresa ruim porque somos um sócio relevante e que tem direito a veto. Estranhei muito", adicionou ela.
"Dissemos a eles (em ofício) o seguinte: olha aqui, os sócios estão aqui e não vão deixar passar... Ninguém começa um negócio desprezando o próprio sócio e de tal monta."
Braskem e Unipar não citaram os ativos sendo avaliados, embora as notícias da véspera tenham citado operações da Braskem nos Estados Unidos.
(Reportagem Rodrigo Viga Gaier)
