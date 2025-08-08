Petz deve retomar "trilho de crescimento" após fusão com Cobasi, diz CEO

(Reuters) - O presidente-executivo da Petz, Sergio Zimmerman, disse nesta sexta-feira que espera voltar ao "trilho de crescimento" com uma eventual fusão com a Cobasi.

Em uma conferência após a publicação do balanço do segundo trimestre, Zimmerman disse que a empresa vem enfrentando o acirramento da concorrência tanto no mercado físico como no online, o que está levando a uma redução de preço ao consumidor e um crescimento abaixo do esperado.

"Só tem um caminho para essa competição, a gente ser mais produtivo, reduzir custos", disse ele, acrescentando que a Petz passará por uma forte redução de gastos no próximo trimestre e que a fusão da varejista de produtos para animais de estimação com a Cobasi será fundamental nesse processo.