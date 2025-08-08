Poder Judiciário no Brasil tem autonomia e presidente não interfere, diz Lula

(Reuters) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira que o Poder Judiciário do país tem atuação independente dos outros Poderes e que o chefe do Executivo não interfere no funcionamento da Justiça.
Os comentários de Lula, em cerimônia em Porto Velho, ocorrem em meio à pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs tarifas de 50% sobre produtos brasileiros exportados aos EUA diante do que considera uma "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro -- réu em um processo por tentativa de golpe de Estado e atualmente em prisão domiciliar.
(Reportagem de Maria Carolina Marcello)
