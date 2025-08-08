Renner tem desempenho afetado por despesas e ação cai após balanço do 2º tri

Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia teve uma expansão de 32,9% na mesma base no segundo trimestre, para R$891 milhões, apoiado na alta de 18,5% da receita líquida de varejo, a R$3,65 bilhões.

Analistas, em média, esperavam lucro líquido de R$412 milhões e Ebitda de R$809 milhões para a empresa no período, segundo estimativas compiladas pela LSEG.

Em uma conferência com analistas, o presidente-executivo, Fabio Faccio, e o diretor financeiro, Daniel Martins, disseram que o desempenho está sendo afetado por gastos elevados.

"Nossos patamares de despesas ainda não estão onde gostaríamos, mas temos certeza que os investimentos realizados nos permitirão um crescimento de vendas superior ao das despesas", disse Martins.

O crescimento das vendas foi apoiado pelo incremento de preços, representando 60%, enquanto 40% foi devido ao volume.

Para o segundo semestre, os executivos esperam ajustes de preço próximos à inflação, e Faccio acrescentou que ainda vê espaço para continuar repassando custos aos preços.