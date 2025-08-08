Rumo deve transportar soja, farelo e milho no 2º semestre, vê preço estável de cargas

SÃO PAULO (Reuters) - A Rumo está se preparando para transportar soja, farelo e milho no segundo semestre, em meio a uma dinâmica de comercialização um pouco mais lenta pelos produtores, afirmou o vice-presidente financeiro da maior operadora de ferrovias de carga do país, Guilherme Machado, nesta sexta-feira.

"Vemos o segundo semestre com uma dinâmica parecida com a dos dois primeiros trimestres, com comercialização um pouco mais lenta e talvez cautelosa pelos produtores, o que se reflete nas posições das tradings que são de fato nossos clientes", afirmou o executivo, durante conferência sobre os resultados da empresa no segundo trimestre.

"Não vemos nenhuma disrupção de preço (de frete) nem para cima, nem para baixo, e esses patamares vemos como saudáveis para nossa operação", disse Machado, estimando estabilidade no preço das cargas ao longo da segunda metade deste ano.