Taxas futuras fecham perto da estabilidade em meio à cautela doméstica e no exterior

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2031 estava em 13,5%, ante 13,48% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2033 tinha taxa de 13,61%, ante 13,605%.

Na cena doméstica, os agentes financeiros navegaram por uma sessão que novamente não trouxe novidades sobre o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos, conforme aguardam pelo anúncio do plano de contingência do governo para empresas atingidas pela tarifa de 50% dos EUA.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou na véspera que o plano de ajuda deve ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva até a próxima terça-feira. Os investidores aguardam detalhes da proposta de olho principalmente em seu impacto fiscal.

Também não houve novas notícias sobre as tentativas do governo de negociar com Washington. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que terá uma conversa com o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na próxima semana para tratar da tarifa imposta pelo presidente Donald Trump.

Durante uma parte do dia, as atenções estiveram voltadas para comentários do diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, que sinalizou que a taxa Selic, agora em 15%, permanecerá em patamar restritivo por "período bastante prolongado", reiterando comunicação recente da autarquia.

No cenário externo, os mercados também se encontram em compasso de espera, com expectativa sobre qual serão os próximos passos de Trump em sua política comercial, depois da entrada em vigor na quinta-feira de uma série de tarifas mais altas sobre dezenas de parceiros dos EUA, incluindo Canadá, Suíça e Índia.