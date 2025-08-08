Unipar também confirma conversas sobre compra de ativos da Braskem

SÃO PAULO (Reuters) - A Unipar Carbocloro confirmou nesta sexta-feira que está discutindo com a Braskem uma potencial compra de ativos da rival maior e que assinou um acordo de confidencialidade, mas não documentos vinculantes.

"A companhia celebrou em julho de 2025 acordo de confidencialidade com a Braskem para que as partes avaliassem a viabilidade de uma potencial transação", afirmou a Unipar em fato relevante ao mercado, publicado horas depois que a Braskem também confirmou negociações com a empresa.

(Por Alberto Alerigi Jr., edição Michael Susin)