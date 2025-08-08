Vivara vê bons resultados em margem bruta à frente após ações estruturais

SÃO PAULO (Reuters) - O presidente-executivo da Vivara, Icaro Borrello, afirmou nesta sexta-feira estar confortável quanto à continuidade de bons resultados na margem bruta da companhia, destacando que o desempenho no segundo trimestre nessa linha do balanço refletiu ações estruturais.

"Todas as iniciativas são estruturais", afirmou o executivo em teleconferência sobre o balanço do segundo trimestre divulgado na noite da véspera, citando entre elas a gestão de precificação, uma maior penetração das subcategorias.

No segundo trimestre, a margem bruta da Vivara registrou um aumento de 3,5 ponto percentual em relação ao mesmo período de 2024, para 72,3%.