Bowman, do Fed, diz que dados de emprego mais recentes reforçam apoio a três cortes de juros em 2025

A maioria das autoridades do Fed tem sido mais cautelosa em relação a taxas mais baixas, dado o potencial que eles veem de que as tarifas do governo Trump possam interromper o progresso na redução da inflação para a meta de 2% do Fed. Nos últimos dias, entretanto, vários formuladores de política monetária do Fed parecem ter se aproximado do apoio aos cortes.

"Agir na reunião da semana passada teria protegido proativamente contra o risco de uma erosão ainda maior nas condições do mercado de trabalho e um enfraquecimento ainda maior da atividade econômica", disse Bowman em comentários preparados para serem entregues à Associação de Banqueiros do Kansas.

O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho, divulgado na última sexta-feira, mostrou que a taxa de desemprego subiu para 4,2% -- "perto de arredondar para 4,3%", foi como Bowman o descreveu no sábado. O relatório também incluiu revisões de dados publicados anteriormente, mostrando que os ganhos de empregos diminuíram drasticamente nos últimos três meses, atingindo uma média mensal de 35.000.

"Isso está bem abaixo do ritmo moderado observado no início do ano, provavelmente devido a um abrandamento significativo na demanda por mão de obra", disse Bowman. "Meu Resumo de Projeções Econômicas inclui três cortes para este ano, o que tem sido consistente com minha previsão desde dezembro passado, e os dados mais recentes do mercado de trabalho reforçam minha opinião."

O Fed ainda tem três reuniões de política monetária programadas para este ano, em setembro, outubro e dezembro.

O apoio total de Bowman a cortes nas taxas de juros ocorre em um momento em que Trump continua a pressionar o Fed a adotar uma política monetária mais frouxa. A busca por um sucessor para o presidente do Fed, Jerome Powell, cujo mandato termina em maio de 2026, está em andamento, com vários candidatos, incluindo o colega dissidente de Bowman, Christopher Waller, sob consideração.