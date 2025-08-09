Colisão entre ônibus e caminhão no MT mata 11 pessoas e deixa 45 feridas

SÃO PAULO (Reuters) - Um acidente entre um ônibus e um caminhão na BR-163, no Mato Grosso, resultou na morte de 11 pessoas na noite de sexta-feira, informaram a operadora da rodovia e a Polícia Rodoviária Federal neste sábado.

A colisão também deixou 45 feridos, que foram encaminhados para hospitais próximos, informaram a concessionária Nova Rota do Oeste e a Polícia Rodoviária em declarações separadas.

Entre os feridos, 11 estavam em estado crítico, 26 em estado moderado e oito tinham apenas ferimentos leves, acrescentaram.