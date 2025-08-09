Lula e Putin discutem Ucrânia e cooperação no Brics em telefonema

Lula e Putin também discutiram o cenário político e econômico internacional e falaram sobre a cooperação entre os dois países no Brics, disse o Planalto. Reforçaram, ainda, intenção de organizar a próxima edição da Comissão de Alto Nível de Cooperação Brasil-Rússia ainda este ano.

Trump impôs uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros, a mais elevada globalmente, com níveis mais baixos para setores como aeronaves, energia e suco de laranja, vinculando a medida ao que ele chamou de "caça às bruxas" contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, entre outros temas.

Em entrevista à Reuters na quarta-feira, Lula disse que, nas conversas com os parceiros do Brics, buscaria uma articulação em torno da ofensiva de Trump.

"Amanhã (quinta-feira) eu vou ligar para o 'presidente' Modi, depois eu vou ligar para o presidente Xi Jinping, depois vou ligar para os outros presidentes e vou tentar fazer uma discussão com eles sobre como é que cada um está dentro dessa situação, qual é a implicação que tem em cada país, para a gente poder tomar uma decisão", disse Lula.

A nota do Planalto sobre o telefonema de Putin não mencionou especificamente o tema tarifário.

Putin conversou com os líderes da China, Índia e três ex-Estados soviéticos na sexta-feira, em uma série de telefonemas para informá-los sobre seus contatos com os Estados Unidos a respeito da guerra na Ucrânia.