Preços de fábrica na China caem mais do que o previsto em julho e preocupações com deflação persistem

O índice de preços ao produtor (PPI) caiu 3,6% no comparativo anual em julho, mostraram dados do Escritório Nacional de Estatísticas (ENE) neste sábado, mesma variação registrada em junho e uma queda maior do que a prevista por economistas, de 3,3%.

O clima extremo e as incertezas do comércio global contribuíram para as quedas de preços em alguns setores, disse Dong Lijuan, estatístico-chefe do ENE, em um comunicado.

Entretanto, em uma base mensal, o PPI encolheu 0,2%, melhorando em relação à queda de 0,4% registrada em junho.

Alguns analistas veem sinais de diminuição da pressão deflacionária. Xing Zhaopeng, estrategista sênior para a China do ANZ, apontou melhorias no PPI mensal e no IPC básico anual.

Ele espera que as atuais medidas de política "anti-involução" -- destinadas a restringir a concorrência desordenada em setores como o de automóveis -- comecem a elevar o PPI anual a partir de agosto.

Ainda assim, outros analistas continuam cautelosos, observando que, sem estímulos do lado da demanda ou reformas para melhorar o bem-estar das pessoas, as medidas podem ter um impacto limitado sobre a demanda final. Uma desaceleração prolongada no setor imobiliário e as frágeis relações comerciais com os EUA também continuam a pesar sobre os gastos dos consumidores e a atividade fabril.