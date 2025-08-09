World Liberty, apoiada por Trump, propõe detentor de criptomoedas de US$1,5 bi, informa Bloomberg News

(Reuters) - A World Liberty Financial, um empreendimento de criptografia apoiado pela família do presidente dos EUA, Donald Trump, está sondando investidores para arrecadar US$1,5 bilhão em fundos destinados a estabelecer uma empresa que manterá seus tokens WLFI, informou a Bloomberg News na sexta-feira.

A estrutura do negócio ainda não foi finalizada, disse a reportagem, citando pessoas familiarizadas com o assunto, acrescentando que grandes investidores em criptografia e tecnologia foram abordados.

A Reuters não pôde verificar imediatamente as informações. A World Liberty se negou a comentar.