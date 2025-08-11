Ações da China e de Hong Kong sobem antes de prazo final para tarifas

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, com os investidores se concentrando na trégua comercial entre os Estados Unidos e a China, enquanto ignoravam os dados do fim de semana que destacaram persistentes pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,34%, marcando o maior nível de fechamento desde 16 de dezembro de 2021. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,43%, enquanto o índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,19%.

Os participantes do mercado esperam outra prorrogação do prazo para a trégua comercial, de 12 de agosto, após negociações anteriores em Estocolmo.