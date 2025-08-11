Ações dos EUA fecham em baixa, com dados de inflação e comércio com China em foco

Por Saeed Azhar e Johann M Cherian e Sanchayaita Roy

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street fecharam em queda nesta segunda-feira, com investidores aguardando ansiosamente os dados sobre a inflação nesta semana para avaliar as perspectivas para a taxa de juros e observando os desdobramentos comerciais entre os Estados Unidos e a China.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 perdeu 0,24%, para 6.374,32 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 0,29%, para 21.388,60 pontos. O Dow Jones caiu 0,44%, para 43.982,32 pontos.