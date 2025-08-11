Agravamento de problemas políticos do Japão afetam orçamento e o momento da elevação dos juros

Embora Ishiba tenha negado que tenha planos de renunciar, o apoio cada vez menor a ele provocou perguntas inevitáveis sobre seu futuro político, e os analistas dizem que uma mudança de liderança provavelmente teria implicações para as perspectivas das políticas fiscal e monetária.

Em uma reunião na sexta-feira, parlamentares decidiram considerar a possibilidade de realizar uma rara disputa pela liderança, mesmo com Ishiba ainda presidindo o partido. De acordo com as regras do partido, essa disputa seria realizada se a maioria dos parlamentares e chefes regionais do partido concordarem.

Mas não se sabe quanto tempo levaria para o partido decidir, segundo parlamentares e funcionários do governo familiarizados com o procedimento disseram à Reuters.

Essa disputa poderia acontecer em setembro, no mínimo, segundo eles, o que permitiria que o novo governo compilasse um pacote de gastos para amortecer o golpe econômico das tarifas dos Estados Unido.

No entanto, se a disputa não ocorrer em setembro, talvez seja necessário esperar até o início do próximo ano para não atrapalhar a elaboração do orçamento do próximo ano fiscal pelo governo, segundo eles.

"Não ficaríamos surpresos se o partido convocar uma eleição para a liderança em setembro", disseram analistas do UBS em uma nota de pesquisa. "Parece que é improvável que as incertezas com relação à política se resolvam em breve."