Brava Energia anuncia Richard Kovacs como presidente do conselho de administração

11 Ago (Reuters) - A Brava Energia anunciou nesta segunda-feira que Richard Kovacs foi eleito, de forma unânime, como presidente do conselho de administração da petrolífera.
O anúncio surgiu diante da renúncia apresentada por Harley Lorentz Scardoelli, que seguirá como membro efetivo do colegiado, informou a companhia em fato relevante.
Kovacs atualmente é conselheiro independente da companhia.
(Por Tiago Brandão em Gdansk)
