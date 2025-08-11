Brava Energia anuncia Richard Kovacs como presidente do conselho de administração

11 Ago (Reuters) - A Brava Energia anunciou nesta segunda-feira que Richard Kovacs foi eleito, de forma unânime, como presidente do conselho de administração da petrolífera.

O anúncio surgiu diante da renúncia apresentada por Harley Lorentz Scardoelli, que seguirá como membro efetivo do colegiado, informou a companhia em fato relevante.

Kovacs atualmente é conselheiro independente da companhia.