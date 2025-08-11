Chinesa CATL suspende operações da maior mina de lítio e busca nova licença

"Uma vez aprovada, retomaremos a produção", disse a CATL.

Os futuros de carbonato de lítio mais ativos na Bolsa de Futuros de Guangzhou subiram 8%, atingindo o limite de preço após o anúncio, enquanto as ações das mineradoras de lítio listadas na China e na Austrália subiram mais de 10%.

Os preços do lítio têm estado voláteis desde julho, depois que a China endureceu sua retórica contra o excesso de capacidade, gerando esperança entre os investidores de que as reformas no lado da oferta poderiam controlar a produção do metal, bem como de outras commodities, como carvão e aço.

Semanas após a mudança de tom de Pequim, autoridades locais ordenaram que a mineradora chinesa de lítio Zangge Mining interrompesse a produção em uma mina na província de Qinghai.

O fechamento da CATL é o primeiro anunciado publicamente em Yichun, um importante centro de mineração de lítio.

A mina, uma das várias que a CATL possui, pode produzir pouco mais de 46.000 toneladas de equivalente de carbonato de lítio por ano, cerca de 3% da produção global prevista para 2025, de acordo com dados do governo australiano.