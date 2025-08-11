Direcional tem lucro 26% maior no 2º tri

A receita líquida da companhia também teve alta de 26% ano a ano e veio dentro do esperado, em R$1,07 bilhão, em comparação com a estimativa média de analistas de R$1,08 bilhão, de acordo com o levantamento da LSEG.

Em relatório de resultados, a companhia destacou que o trimestre também marcou o primeiro para a Direcional com receita líquida superior a R$1 bilhão.

A margem bruta da construtora, excluindo juros capitalizados no custo, atingiu 41,7% no trimestre, de 37,8% um ano antes.

A empresa já havia reportado vendas líquidas, considerando a participação de sócios nos projetos, de R$1,7 bilhão no segundo trimestre, uma alta de 3,6% no comparativo anual.

Em lançamentos, o valor geral de vendas (VGV) totalizou R$1,9 bilhão de abril até o final de junho, expansão de 39,9% na base anual, conforme prévia operacional divulgada em julho.

A geração de caixa da companhia no segundo trimestre somou R$395 milhões, sendo R$251 milhões referentes à entrada de um novo sócio, com 9,98% de participação no capital da Riva, unidade da Direcional voltada para o mercado de média renda.