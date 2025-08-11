Dois vice-chairs do Fed e presidente do Fed de Dallas estão sendo considerados para próximo chair, diz Bloomberg
WASHINGTON (Reuters) - Dois vice-chairs do Federal Reserve, Michelle Bowman e Philip Jefferson, e a presidente do Fed de Dallas, Lorie Logan, estão sendo considerados para ocupar o cargo de próximo chair do banco central dos EUA, informou a Bloomberg News nesta segunda-feira, citando duas autoridades do governo.
(Reportagem de Jasper Ward)
