Dólar tem leve alta em dia de baixa liquidez e novidades sobre impasse Brasil-EUA

Às 17h13, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento subia 0,19%, a R$5,472 na venda.

Os movimentos do real foram pressionados pela força da moeda norte-americana no exterior durante todo o dia, mas permaneceram restritos a uma faixa estreita.

Na cotação máxima do dia, o dólar atingiu R$5,4587 (+0,45%), às 12h13. Na mínima, a moeda alcançou R$5,432 (-0,04%), logo após a abertura. A oscilação entre a maior e a menor cotação do pregão foi de pouco mais de dois centavos de real.

Os pequenos ganhos da divisa dos EUA ocorreram depois de uma semana em que a moeda recuou cerca de 2% em relação ao real, na esteira de um movimento de fraqueza global.

"Hoje estamos aqui nitidamente em um dia de liquidez baixa por termos uma agenda fraca, natural que não haja tomada de posições mais contundentes", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

Os investidores pouco reagiram ao noticiário sobre a disputa comercial entre Brasil e EUA, com novidades fornecidas principalmente por uma entrevista concedida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à GloboNews.