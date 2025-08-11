Dólar sobe com plano de contingência contra tarifa dos EUA, Galípolo e Haddad em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,41%, a R$5,484 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a força da moeda norte-americana no exterior, com ganhos principalmente frente a moedas emergentes, como o peso mexicano e o rand sul-africano.

O mercado doméstico continua monitorando o impasse comercial entre Brasil e EUA, que entra em uma semana fundamental. A expectativa é de que o governo anuncie seu plano de ajuda para empresas afetadas até terça-feira, como já antecipado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin.

Na quarta, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem conversa prevista com o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, o que pode abrir caminho para um entendimento mais amplo entre os países. Apesar da entrada em vigor da tarifa, Washington já excluiu uma série de produtos da taxa.

Para além da questão comercial, os agentes financeiros voltarão suas atenções nesta segunda para comentários de autoridades ao longo do dia. O presidente do BC, Gabriel Galípolo, fará palestra na Associação Comercial de São Paulo (ACSP), em São Paulo, às 10h30.

Já Haddad, por sua vez, concederá entrevista à GloboNews a partir das 13h.