Ford prepara nova linha de veículos econômicos com preço inicial em torno de US$30 mil

Montadoras chinesas como a BYD têm otimizado sua cadeia de suprimentos e seu sistema de produção para fabricar veículos elétricos a uma fração do custo das fabricantes ocidentais. Embora esses veículos ainda não tenham chegado ao mercado dos Estados Unidos, o presidente-executivo da Ford, Jim Farley, afirmou que eles estabeleceram um novo padrão que empresas como a Ford precisam alcançar.

"Todos nós já vimos muitas tentativas 'bem-intencionadas' das montadoras de Detroit de fabricar veículos acessíveis que acabam em fábricas ociosas, demissões e incertezas. Por isso, esse tinha que ser um negócio forte, sustentável e lucrativo", disse Farley em um comunicado nesta segunda-feira.

A Ford vem desenvolvendo seus veículos elétricos acessíveis por meio de sua equipe chamada "skunkworks", formada por talentos vindos de concorrentes como Tesla e Rivian. O grupo, com sede na Califórnia e liderado pelo ex-executivo da Tesla Alan Clarke, é tão independente da estrutura principal da Ford que, segundo Farley, nem mesmo seu crachá dava acesso ao prédio durante algum tempo.

O preço médio de venda de veículos elétricos em junho foi de cerca de US$47.000, segundo dados da J.D. Power. Muitos modelos chineses são vendidos por valores entre US$10.000 e US$25.000.

A acessibilidade é uma das principais preocupações entre os compradores de veículos elétricos, segundo executivos do setor, e a competição global para oferecer modelos mais baratos tem esquentado.

A Ford está utilizando baterias de fosfato de ferro-lítio, ou baterias LFP, para sua futura linha de elétricos. As baterias são produzidas em Marshall, Michigan, utilizando tecnologia da fabricante chinesa de baterias para veículos elétricos CATL, que ajudou a reduzir o preço final dos carros elétricos.