Galípolo prega "vigilância" do BC do fim de 2025 a 2026 e defende manutenção da Selic

(Reuters) - O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira que o período que vai do final de 2025 a 2026 demanda vigilância da autoridade monetária, enfatizando que a autarquia vem repetindo ser preciso manter a taxa Selic em patamar bastante restritivo por um tempo prolongado.

Em evento promovido pela Associação Comercial de São Paulo, Galípolo afirmou que a "continuidade da interrupção" no ciclo de alta de juros permite ao BC olhar os sinais da economia para corroborar a visão de que o patamar da Selic está restritivo o suficiente para levar a inflação à meta.

O BC decidiu em julho manter a Selic em 15%, prevendo a manutenção da taxa nesse patamar por período prolongado, sem dar sinalização sobre o momento em que poderia eventualmente iniciar um ciclo de corte nos juros.