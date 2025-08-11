Haddad diz que medidas de apoio a setores afetados por tarifas serão apresentadas a Lula nesta segunda
BRASÍLIA (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira que medidas de apoio a setores afetados pelas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros estão sendo discutidas na Casa Civil e serão apresentadas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde.
Em entrevista à GloboNews, Haddad afirmou que a medida provisória a ser editada pelo governo sobre o tema prevê reformas estruturais que envolvem o Fundo de Garantia para Exportações e se desdobra em regulamentações para o Banco do Brasil, o BNDES e o Tesouro.
Outro ponto mencionado por Haddad será uma autorização ao Poder Público a fazer aquisições de determinados produtos.
(Reportagem de Bernardo Caram)
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.