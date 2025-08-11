Ibovespa fecha com declínio discreto em dia com ajustes e tombo de Braskem

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa começou a semana com um declínio modesto, em pregão de ajustes, com Braskem na ponta negativa, enquanto Natura destacou-se na coluna de alta antes do balanço do segundo trimestre previsto para esta segunda-feira, após o fechamento da bolsa.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,14%, a 135.719,52 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 135.495,75 pontos na mínima e 136.307,33 pontos na máxima. O volume financeiro somava R$16,1 bilhões antes dos ajustes finais.