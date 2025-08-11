Índia segue em negociações comerciais com EUA apesar de aumento de tarifas

NOVA DÉLHI/MUMBAI (Reuters) - A Índia espera que as negociações comerciais com os EUA continuem, mesmo que o país tenha aumentado as tarifas sobre as exportações indianas para 50% devido à compra de petróleo russo por Nova Délhi, disseram dois parlamentares na segunda-feira.

"Nossas relações com os EUA são multidimensionais e não devem ser vistas apenas pelo prisma do comércio", disse um dos parlamentares.

Shashi Tharoor, líder do partido de oposição Congresso Nacional Indiano, disse que as negociações comerciais continuarão.