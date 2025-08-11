Assine UOL
Itaúsa tem lucro líquido recorrente 11% maior no 2º tri

SÃO PAULO (Reuters) - A Itaúsa teve um lucro líquido recorrente de R$4 bilhões no segundo trimestre deste ano, um crescimento de 11% sobre o mesmo período de 2024, de acordo com o relatório de resultados publicado nesta segunda-feira.

A holding trouxe como destaque o resultado da investida Itaú Unibanco, que reportou seu balanço do período na semana passada.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)

