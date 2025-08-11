Localiza reverte prejuízo e lucra R$768 mi no 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Localiza divulgou nesta segunda-feira lucro líquido ajustado consolidado de R$768 milhões no segundo trimestre, revertendo o prejuízo de R$570 milhões apurado nos meses de abril a junho de 2024, segundo relatório de resultados.

O resultado também veio ligeiramente acima da expectativa média de analistas para o lucro líquido da empresa de aluguel de veículos, de R$727 milhões no segundo trimestre, de acordo com estimativas compiladas pela LSEG.