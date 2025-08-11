Marisa tem lucro com 2º tri e vê desafio macro como oportunidade

De acordo com o presidente-executivo da companhia, Edson Garcia, o resultado refletiu a assertividade na coleção e melhora no relacionamento com a cadeia de fornecimento, além de contar com o apoio do clima mais frio no período.

"Mesmo no reposicionamento um pouco mais competitivo no preço, conseguimos fortes negociações com a cadeia de fornecimento, abertura de nossos fornecedores, tudo ampliou as possibilidades de ganho", afirmou em entrevista à Reuters.

Executivo acrescentou que a taxa de juros elevada e a inflação resiliente no país criam um ambiente mais difícil para o setor, mas destacou que, no caso da Marisa, pode ser uma oportunidade, pelo reposicionamento recente na companhia.

"As clientes que estão comprando em uma loja de departamento com um posicionamento mais alto podem enxergar na Marisa essa oportunidade de ter a moda...e ter um preço agora que cabe no bolso", afirmou.

"E no varejo mais popular, eu sou a marca. Eu estou posicionado em preço não tão distante, mas eu consigo entregar a marca que essa cliente não tem lá", afirmou, acrescentando que é tudo uma questão de sortimento.

Garcia explicou que pelo fato da Marisa trabalhar com uma faixa de preços ampla pode aumentar a participação de produtos com preços mais baixos e reduzir naqueles com preços mais elevados, bem como ajustar esse sortimento à localização das lojas.