M.Dias Branco não vê novos aumentos de preços de produtos diante de boa oferta do trigo

SÃO PAULO (Reuters) - A M.Dias Branco, líder em massas e biscoitos no Brasil, não vê novos aumentos de preços de seus produtos este ano, na medida em que as cotações do trigo estão sob controle, diante de boa oferta da matéria-prima nos principais produtores, disseram executivos durante teleconferência de resultados nesta segunda-feira.

"Não deve ter novos aumentos de preços, se tiver, vai ser algo bastante pontual. Olhando para o cenário, para o trigo, a produção global está indo super bem...", disse o vice-presidente de investimentos e controladoria da M. Dias Branco, Gustavo Theodozio, citando boas safras nos Estados Unidos, Rússia, Europa e Argentina.

Ele notou que houve redução de área plantada este ano no Paraná, importante produtor nacional. "Mas quando se olha para a oferta global não vemos para o trigo muita perspectiva de alta", afirmou.