Natura lucra R$195 mi no 2º tri após prejuízo um ano antes

SÃO PAULO (Reuters) - A Natura reportou lucro líquido consolidado de R$195 milhões no segundo trimestre, uma reversão do prejuízo de R$859 milhões registrado um ano antes, de acordo com relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recorrente da companhia foi de R$795,6 milhões no mesmo período, uma alta de 4,5% quando comparado ao Ebitda recorrente do segundo trimestre de 2024.

Os dados refletem a reclassificação da Avon International e da Avon América Central e República Dominicana como ativos mantidos para venda, sendo que no ano passado ambas foram contabilizadas como operações descontinuadas.