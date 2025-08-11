Nvidia e AMD pagarão aos EUA 15% da receita com venda de chips para China, diz autoridade

Outra autoridade dos EUA disse na sexta-feira que o Departamento de Comércio havia começado a emitir licenças para a venda de chips de inteligência artificial H20 para a China.

O acordo para pagar o governo dos EUA com as vendas na China é incomum para um presidente e marca a mais recente intervenção de Trump na tomada de decisões corporativas.

Ele vem pressionando executivos de empresas para que invistam nos Estados Unidos para fortalecer os empregos e a indústria nacionais, e exigiu na semana passada que o novo CEO da Intel, Lip-Bu Tan, renunciasse imediatamente, chamando-o de "altamente conflituoso" devido a seus vínculos com empresas chinesas.

"É uma loucura", disse Geoff Gertz, membro sênior do Center for New American Security, um think tank independente em Washington.

"Ou a venda de chips H20 para a China é um risco à segurança nacional e, nesse caso, não deveríamos estar fazendo isso, ou não é um risco à segurança nacional e, nesse caso, por que estamos aplicando essa penalidade extra à venda?"

Quando questionado se a Nvidia havia concordado em pagar 15% da receita aos Estados Unidos, um porta-voz da empresa disse em um comunicado: "Seguimos as regras estabelecidas pelo governo dos EUA para nossa participação nos mercados mundiais".