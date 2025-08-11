Samarco tem prejuízo líquido de US$1,69 bi no 2º tri apesar de salto nas vendas

A empresa ainda lida com os impactos negativos decorrentes da queda da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015, mas ampliou as vendas na medida em que a produção cresceu mais de 90%, para 3,9 milhões de toneladas -- o maior volume desde a retomada de suas atividades em dezembro de 2020.

"Acredito que a principal mensagem (do trimestre) seria o recorde de produção e as entregas sólidas, apesar da alta volatilidade do mercado", disse o diretor de Estratégia, Financeiro e Suprimentos, Gustavo Selayzim, durante videoconferência com analistas de mercado após a publicação dos resultados.

"A Samarco foi capaz de manter o seu guidance e fazer uma entrega muito sólida em termos de resultados para este trimestre."

O lucro antes de juros, impostos, amortização e depreciação (Ebitda) ajustado somou US$286,1 milhões entre abril e junho deste ano, alta de 66% ante o mesmo período de 2024, impulsionado por maiores receitas decorrentes do aumento da produção.

Selayzim ressaltou que a empresa conseguiu vender 100% de sua produção, apesar de incertezas e volatilidades no mercado de minério de ferro, com influência de tarifas dos Estados Unidos, por exemplo.

"Sabemos que o setor tem enfrentado dificuldades desde o segundo semestre de 2024, devo dizer que essas dificuldades se acentuaram nos primeiros trimestres de 2025. Apesar disso, a Samarco conseguiu concluir as suas vendas de 100% da produção, embora nós estivéssemos produzindo mais", afirmou Selayzim.