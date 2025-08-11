São Martinho tem lucro líquido de R$62,8 mi no 1º tri da safra 2025/26

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - O grupo São Martinho, um dos maiores na produção de açúcar e etanol do Brasil, apurou declínio de 40,9% no lucro líquido do primeiro trimestre da safra 2025/26 na comparação com o mesmo período da safra anterior, totalizando R$62,8 milhões.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da São Martinho somou R$805 milhões nesse mesmo período, avanço de 19,7% na mesma comparação, segundo relatório de resultados divulgado nesta segunda-feira.