Trump diz que "veremos o que acontece" sobre prazo para fim de trégua comercial com a China

Uma trégua entre Pequim e Washington vai expirar em 12 de agosto, mas o governo Trump tem sinalizado que o prazo pode ser prorrogado. Se isso não acontecer, as tarifas dos EUA sobre os produtos chineses subirão para 145%, e as taxas da China sobre os bens norte-americanos chegarão a 125%.

Em maio, os dois lados anunciaram uma trégua em sua disputa comercial após conversas em Genebra, na Suíça, concordando com um período de 90 dias para permitir novas discussões. Eles se reuniram novamente em Estocolmo, na Suécia, em julho, mas não anunciaram um acordo para estender ainda mais o prazo.

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse que Washington tem condições de fazer um acordo com a China e que está "otimista" quanto ao caminho a seguir.

Mas Trump insistiu em concessões adicionais no domingo, pedindo à China que quadruplique suas compras de soja, embora analistas tenham questionado a viabilidade de tal acordo.

Trump não repetiu a exigência nesta segunda-feira.

