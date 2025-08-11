Vamos tem lucro praticamente em linha com estimativas no 2º tri, mas reduz guidance para 2025

Os números vieram praticamente em linha com a média das estimativas de analistas, que apontava para lucro líquido de R$94,3 milhões e Ebitda de R$927,9 milhões para a empresa do grupo Simpar no trimestre, segundo dados da LSEG.

Apesar dos resultados dentro do esperado, a empresa divulgou em fato relevante a revisão para baixo de algumas projeções para 2025, incluindo Ebitda, lucro líquido e patamar de alavancagem.

Agora, a Vamos espera um Ebitda entre R$3,5 bilhões e R$3,9 bilhões este ano, contra expectativa anterior que mirava uma faixa de R$3,85 bilhões a R$4,15 bilhões.

O novo "guidance" também projeta lucro líquido anual menor, entre R$300 milhões e R$450 milhões, em vez da previsão de novembro de ao menos R$450 milhões e, no máximo, R$550 milhões.

A empresa afirmou no fato relevante que a revisão decorre de "mudanças macroeconômicas e consequente alteração de premissas operacionais". O patamar de alavancagem também passou a ser estimado entre 3,1 vezes e 3,4 vezes em 2025, contra expectativa anterior de 3 vezes a 3,2 vezes.

Em mensagem que acompanha o relatório de resultados, o presidente-executivo do grupo Vamos, Gustavo Braga Couto, chamou atenção para os aumentos sucessivos nas taxas básicas de juros doméstica e as incertezas fiscais.