Vibra tem queda de 66,3% no lucro do 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Vibra Energia divulgou nesta segunda-feira lucro líquido de R$292 milhões no segundo trimestre, recuo de 66,3% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Com ajustes, o declínio no lucro líquido do período foi de 43,2%, para R$493 milhões, segundo relatório de resultados.