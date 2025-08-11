Votorantim Cimentos tem lucro de R$1,80 bi no 2º tri após prejuízo no 1º

(Reuters) - A Votorantim Cimentos anunciou nesta segunda-feira lucro líquido de R$1,80 bilhão para o segundo trimestre, após prejuízo de R$325 milhões nos três primeiros meses de 2025.

A companhia, maior produtora de cimento do Brasil, teve lucro líquido de R$515 milhões um ano atrás.

Enquanto isso, o resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado cresceu para R$1,77 bilhão, de R$598 milhões no primeiro trimestre e R$1,57 bilhão nos três últimos meses do primeiro semestre de 2024.