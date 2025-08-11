Wall St opera sem direção comum com fabricantes de chips em foco após acordo sobre vendas para China

Permitir a venda de semicondutores para a China foi uma questão essencial no acordo que Washington e Pequim assinaram este ano - e que expira na terça-feira.

"É uma boa maneira de o governo dos Estados Unidos aumentar seu caixa e sua renda... mas muitas pessoas vão argumentar que esse é o caminho errado", disse Robert Pavlik, gerente sênior de portfólio da Dakota Wealth.

"O governo chinês provavelmente usará isso para argumentar que precisa de chips diferentes porque esses chips específicos podem ser suscetíveis de serem analisados pelos norte-americanos."

Os mercados também buscavam clareza sobre as tarifas setoriais que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,14%, para 44.109,53 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,01%, a 6.390,29 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação positiva de 0,01%, para 21.451,44 pontos.

Sete dos 11 principais setores do S&P 500 caíam, enquanto o setor de saúde ganhava 0,6%, recuperando parte da queda de 5% registradas até agora neste ano.