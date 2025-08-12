Ações europeias sobem com trégua tarifária entre EUA e China e dados dos EUA melhorando humor do mercado

Investidores ficaram aliviados depois que Washington e Pequim prorrogaram a trégua tarifária por 90 dias, evitando tarifas de três dígitos sobre os produtos um do outro até 10 de novembro.

"Os mercados acionários ficaram bastante relaxados com todas as notícias sobre comércio. A suposição parece ser a de que (o presidente dos EUA, Donald) Trump cederá em tudo e que tudo ficará bem", disse Rob Perrone, especialista em investimentos da Orbis Investments. "Se as notícias forem melhores do que as de ontem, as ações sobem."

A maioria dos setores do STOXX 600 subiu, liderada pelo de energia com uma alta de 1,5%. A Vestas Wind Systems superou seus pares com um ganho de 4,7%, depois de receber pedidos dos EUA para projetos não divulgados.

As ações do setor de tecnologia caíram 2,1%, atingindo seus níveis mais baixos desde o início de maio. As ações de software, em particular, caíram acentuadamente devido a preocupações de que a inteligência artificial pode enfraquecer esse segmento de tecnologia.

Além disso, dados mostraram que a inflação nos EUA subiu amplamente em linha com expectativas em julho, colocando o Fed no caminho para reduzir a taxa de juros no mês que vem.

Os mercados também ficaram de olho em uma reunião na sexta-feira entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, sobre a guerra da Rússia na Ucrânia. Trump disse na segunda-feira que tanto Kiev quanto Moscou terão que ceder terras para acabar com a guerra.