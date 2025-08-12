Barkin, do Fed de Richmond: consumidores serão cruciais para próximos resultados de inflação e emprego

O resultado líquido, segundo ele, dependerá agora de como os consumidores responderão a quaisquer pressões sobre os preços. Ele sugeriu que, até o momento, o fato de consumidores estarem buscando promoções e antecipando gastos para chegar antes das tarifas previstas, entre outras ações, podem estar ajudando a conter as pressões sobre os preços.

"Em meio a toda a conversa sobre tarifas e preços mais altos de produtos que estão por vir, vimos as pessoas estocarem iPhones e reduzirem os serviços, como viagens aéreas e hospedagem. Se observarmos esse tipo de destruição de demanda de forma mais ampla, o impacto inflacionário das tarifas seria menor do que muitos preveem", disse Barkin.

Novos dados mostraram que a inflação de preços ao consumidor de julho ficou em grande parte em linha com as expectativas, com uma medida do "núcleo" ou inflação subjacente subindo para 3,1%.

O risco, disse Barkin, é que os consumidores depois se retraiam de forma tão acentuada que "as empresas verão os volumes caírem e as margens serem reduzidas. Elas procurarão cortar custos. Como resultado, o emprego pode ser afetado"

Entretanto, ele acha que esse resultado pode ser evitado, uma vez que as empresas têm relutado em demitir funcionários em paralelo ao crescimento mais lento da oferta de mão de obra devido à política de imigração mais rígida e às aposentadorias em andamento entre os trabalhadores mais velhos.

"Os ganhos de emprego diminuíram recentemente, o que certamente merece atenção. Mas tenho esperança de que, mesmo que as empresas enfrentem pressões de custos e preços, elas evitarão, em grande parte, grandes demissões em massa que aumentariam o desemprego", disse ele.